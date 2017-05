“Piojo” Herrera descarta tener cartera abierta para reforzar al América

México, 30 May (Notimex).- Miguel Herrera, técnico del América, descartó que vaya a tener cartera abierta para elegir refuerzos, ya que existe un presupuesto al cual se le debe sacar el máximo provecho y reforzar las líneas que considera necesita el equipo.

“Siempre he dicho que eso no existe, hay un presupuesto y uno debe llegar a adaptarse, y hemos hablado de optimizarlo, trayendo a la gente idónea, con los refuerzos que necesita el equipo para que funcione y tenga los logros, hay una gran disposición para apuntalar al conjunto, pero siempre lo he dicho no me gusta hacer locuras”, dijo.

Manifestó que pese a que no conoce a la mayoría del plantel, la idea es que juegue de la forma en que él le gusta y lograr las metas que se han trazado.

“No me ocupa pensar en cómo está el equipo porque era otro técnico, cuando llegué (en la primera etapa) no conocía a nadie, y jugó como pretendía que lo hiciera, hoy en día no importa, llego a un equipo donde solo hay un jugador de los que quedaron cuando me fui (Paul Aguilar), pero este equipo debe jugar como me gusta, pero sobre todo dar los resultados que la gente pide”, apuntó.

Dejó en claro que tomará en cuenta a gente de las fuerzas básicas “buscaremos sumar más gente, ponerlos a jugar, vamos platicando como van las cosas e iremos tratando de informar lo antes posible los refuerzos que habrá”.

“El compromiso con la afición es que el cuadro sea ganador, de espectáculo, genere cosas atractivas, que le regrese a la gente la alegría de ver a su equipo ganar”, sentenció.