Piqué defiende a Messi y dice que su compromiso con Argentina es “indudable”

Kazán (Rusia), 21 jun (EFE).- Gerard Piqué salió hoy en defensa de su compañero en el Barcelona Lionel Messi y aseguró que “el compromiso que tiene con Argentina es indudable”.

“Las críticas a Messi no las entiende nadie, pero sabemos que en su país son muy pasionales. El hecho de que sea la cabeza visible y la persona que tira del carro hace que reciba críticas. Es el que los clasificó para este Mundial, y a lo mejor sin él no estarían ahí, y de eso quizá la gente no se acuerda”, comentó Piqué.

Al término del partido que la selección española ganó a Irán (1-0) en el Mundial de Rusia 2018, Piqué explicó que “es indudable la calidad que tiene y el compromiso que tiene con Argentina”.

“No he hablado con él en los últimos días. Cada uno lucha por sus intereses y tiene demasiado en su plato como para preocuparse de los demás, así que vamos a centrarnos en hacer un buen papel y ya hablaremos si nos acabamos cruzando”, dijo el central catalán.

Argentina disputará mañana contra Croacia el segundo partido del grupo D después de su empate 1-1 en el debut contra Islandia. EFE