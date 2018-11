Piqué niega una “batalla de egos” con Federer

París, 23 nov (EFE).- El jugador del Barcelona Gerard Piqué consideró que no sostiene “una batalla de egos” con el tenista suizo Roger Federer, principal crítico en el circuito hacia el nuevo formato de Copa Davis.

“No hay una batalla de egos y no quiero ni tan siquiera entrar en este tipo de discusiones. Estamos para transmitir valores, no para entrar en no sé qué combate… Mi prioridad es trabajar todos juntos en crear una gran competición. Yo intenté, como los demás, hablar con él, pero es difícil”, sostuvo Piqué en una entrevista que mañana publicará la revista de fin de semana del diario “L’Équipe”.

El futbolista español aventuró que tal vez el ganador de más Gran Slams de la historia (20), en alusión a Federer, no quiera “estar implicado en un proyecto como este” y dijo respetar su decisión.

“Sé que Roger dijo que la Davis no debía convertirse en la Copa Piqué. Pero yo no soy más que un actor, no quiero ser la imagen de esta Copa. No será la Copa Piqué, pertenece a Federación Internacional (ITF)”, afirmó.

Además, Piqué negó haber hablado de la elevada edad de Federer. “Fue un malentendido, puedes verificar mi cuenta de Twitter. Para mí Federer es uno de mis tres ídolos junto a Messi y Michael Jordan. Lo que dije es que a su edad él elige los torneos pues no puede jugarlo todo. Jamás criticaría a Federer como deportista”, aseguró.

Sobre el actual presidente del consejo de tenistas de la ATP y número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, defendió tener una “muy buena relación” y dijo que defiende “de la mejor forma el interés de su compañeros”.

“Siempre intenté ser honesto y transparente con él. Pienso que sus ideas y las nuestras son similares, además no quiero que sea un asunto entre él y yo porque es un asunto entre la ATP y la ITF”, aseguró Piqué, que añadió que su rol y el de su empresa, “Kosmos”, es el de lograr un acuerdo entre estas dos asociaciones del tenis.

Sobre las críticas vertidas por el francés Richard Gasquet, Piqué defendió que “el formato (actual) no funcionaba”, y que Francia ganó el año pasado sin haber jugado ni una sola vez contra un “top 10”.

“Entiendo la posición de Gasquet y de los franceses, pero si queremos tener una gran competición, es obligatorio que los grandes jugadores participen. Necesitamos que, a la larga, sea una competición atractiva, interesante para ellos”, consideró.

La apuesta del nuevo formato para la Copa de Davis realizada por el grupo empresarial “Kosmos”, que fundó y preside Piqué, se comprometió a una inversión de 3.000 millones de dólares durante un periodo de 25 años. EFE