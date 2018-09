Plácido Domingo: “En España muchas veces los enemigos somos nosotros”

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 12 sep (EFE).- Falla, Albéniz y la zarzuela reinarán en Los Ángeles por una noche de la mano de Plácido Domingo, quien, antes de dirigir mañana un recital dedicado a la música española, habló con Efe sobre la pasión y el alma de este repertorio que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidos en su país de origen.

“La música española sí tiene mucha más fuerza de lo que los propios españoles piensan”, consideró el maestro en una entrevista telefónica.

“Pero ya sabe que en España muchas veces los enemigos somos nosotros. No nos gusta algo y, sin embargo, gusta en todas partes”, ironizó.

Con la energía de un adolescente y la atareada agenda de quien quisiera todavía comerse el mundo, Domingo dirigirá mañana a la Filarmónica de Los Ángeles en un concierto especial sobre música inspirada en España que tendrá lugar en el Hollywood Bowl, el legendario teatro al aire libre con capacidad para 17.500 personas

Fragmentos de “El sombrero de tres picos” de Manuel de Falla, la “Suite española” de Isaac Albéniz y la zarzuela “La revoltosa” de Ruperto Chapí destacan en un programa diseñado por Domingo y en el que también aparecen compositores extranjeros con obras inspiradas en España como el francés Camille Saint-Saëns y su “Introducción y rondó caprichoso”.

“Es una gran ilusión llevar la música española por el mundo”, indicó Domingo (Madrid, 1941), que tiene sólidos vínculos con Los Ángeles, ya que es el director general de la ópera de la ciudad.

“Acabo de venir de Omán. Hicimos dos noches de zarzuela y la verdad es que el público daba alaridos y aplausos. Era algo extraordinario”, explicó.

El amor de Domingo por la zarzuela le viene de sus padres, que eran cantantes de este género típicamente español, y a lo largo de su alabadísima trayectoria siempre ha llevado este repertorio en su maleta y a todas las latitudes.

“La zarzuela nunca falla en mis conciertos (…). Y el público reacciona fabulosamente con la ópera, pero después, cuando empezamos con la zarzuela, pues se enardece y fíjese el éxito que tiene la música nuestra. Es fantástico”, señaló.

Domingo contará para este recital con “tres solistas de gran clase” como el violinista Joshua Bell, la intérprete de castañuelas Lucero Tena y el guitarrista Pablo Sáinz Villegas.

Este talento español de las seis cuerdas se ha convertido en un colaborador habitual de Domingo y juntos editarán el próximo 12 de octubre el álbum “Volver”, que incluye tangos, boleros y homenajes a figuras como Violeta Parra.

“Nos conocimos hace un par de años y le admiro. Es un gran músico, es extraordinario. Todo lo que le he oído tocar me llega muchísimo”, dijo sobre el guitarrista.

A sus 77 años, Domingo no ha tenido un verano de sol y playa sino de actuaciones y compromisos, un plan ideal para él ya que, según suele decir, sigue divirtiéndose en el escenario

Recientemente debutó como director de una ópera de Wagner con “La valkiria” en el Festival de Bayreuth (Alemania), alcanzó un asombroso récord de 150 papeles líricos en su carrera tras su paso por el Festival Salzburgo (Austria) con “Los pescadores de perlas” de Bizet, y, como le sobraba tiempo, se acercó al Mundial de Fútbol de Rusia 2018 para cantar en la gala previa.

“Yo creo que el hecho es servir a la música, servir a esos genios que nos han dado estas obras de arte maravillosas y tratar de hacer lo mejor siempre”, apuntó con modestia.

Las emociones para el artista continuarán con el estreno el 22 de septiembre en Los Ángeles de “Don Carlo” de Verdi.

Y aunque durante años interpretó al protagonista de esta ópera, Domingo dijo que también disfruta ahora encarnando al marqués de Posa.

“Es una parte muy noble, extraordinaria como personaje, y la música que canta es increíble. El personaje me gusta muchísimo y lo gozo tanto como gocé a Don Carlo antes. O quizá más”, aseguró.

Pese a que contadísimas estrellas de la ópera hayan alcanzado su nivel, Domingo cuestionó con suavidad el adjetivo “leyenda”.

“Qué le voy a decir… Hombre, me gusta que les guste lo que hago. Lo de leyenda… No lo sé. Yo me siento una persona muy normal. Me ha gustado la variedad de personajes, de repertorios, de estilos, de idiomas. He tenido una curiosidad muy grande”, explicó.

“Estar fuera del escenario es lógico que va a llegar, y más pronto que tarde. Los años pasan y, bueno, pues lógicamente un día ya no cantaré. Pero lo que no creo que deje es el teatro con mis posibilidades de dirigir orquestas y también de ser el director de la ópera aquí en Los Ángeles (…). Si tengo salud y fuerza, estaré metido en un teatro pues todos los años que sean”, concluyó. EFE