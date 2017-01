Plan financiero anual, alternativa para evitar presiones económicas

México, 26 Ene (Notimex).- Conocer los bienes que se tienen, así como las deudas por pagar, permite elaborar un plan financiero para tener un año sin presiones económicas, ya sea que se viva solo o con familia.

De acuerdo con la Revista del Consumidor, lo primero que se debe trazar es una lista de las cosas con las que se cuentan, en la que se incluyan cuentas de ahorro, ingresos ordinarios (salario y utilidades); ingresos extra (prestaciones, fondo de ahorro y bonos).

Además de casa, auto, computadora, tablet, celular, televisor, licuadora, extractor, microondas, refrigerador, sala, comedor, por mencionar algunos; también es recomendable agregar un valor a cada uno a fin de cuantificar el patrimonio.

En tanto, se debe hacer otra una lista donde se anoten los adeudos a tarjetas de crédito y/o departamentales, así como préstamos con empresa, banco, familia o amigos.

Una vez que se tenga la suma total de lo que se debe, hay que restarlo al monto de la columna de los bienes y el resultado es el patrimonio, explica el ejemplar de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En el plan financiero también deben incluirse los recursos que se vayan a destinar para el ahorro y se sugiere solo adquirir a crédito bienes duraderos, como automóviles o electrodomésticos.

La publicación destaca que hacer un plan financiero es un hábito, lo que significa que hay que aplicar acciones, como llevar una lista al acudir al supermercado para saber qué comprar o qué adquirir en caso de alguna oferta.

Profeco menciona que tener un plan financiero no sirve de nada si no se sigue, no obstante, debe existir cierta flexibilidad en el presupuesto personal o familiar, lo cual debe estar previsto en la planeación financiera para evitar gastos innecesarios.