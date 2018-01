Plan para disminuir deforestación y tráfico ilegal de madera inicia en Panamá

Panamá, 3 ene (EFE).- El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Panamá informó hoy que se inició el operativo de fiscalización de madera para disminuir la deforestación, evitar incendios forestales y combatir el tráfico ilegal de ese producto en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia.

El plan contará que con la participación de 120 funcionarios de varias provincias y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quienes fortalecerán el trabajo en campo y en los puestos de control en las regiones de Panamá Este y Darién.

Para complementar la fiscalización, la dirección Forestal de MiAmbiente implementó el sistema de trazabilidad de madera mediante el uso de dispositivos electrónicos, que permite hacer seguimiento a todo el proceso de cadena de custodia del recurso forestal desde su origen hasta el lugar de destino.

El instrumento fue realizado como parte del proyecto forestal financiado por la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) y ejecutado por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

El viceministro de Ambiente, Yamil Sánchez, indicó que la entidad logró reducir en un 68 % el tráfico ilegal de madera.

Aquellos que no lleven la guía de transporte adecuada, transiten en día domingo o en horas no autorizadas, no lleven identificación de cada uno de los troncos con el número del permiso y los que no almacenen la madera en patios de las empresas forestales debidamente registradas en MiAmbiente serán objeto de denuncia.

Según el Ministerio de Ambiente, el 96 % de la madera que se saca de la provincia selvática de Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia, se tala ilegalmente y se comercializa principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia.

El Darién, donde crecen especies de árboles altamente cotizadas como el bálsamo, la caoba nacional o el cocobolo, aglutina más del 25 % de los bosques panameños y es un verdadero pulmón para el continente.

Desde 1980, además, es el parque nacional más grande de Centroamérica, con 579.000 hectáreas, que fue declarado Patrimonio Mundial en 1981 por la Unesco y Reserva de la Biosfera en 1982. EFE