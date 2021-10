Planillas estudiantiles toman instalaciones del CCH

Las instalaciones del CCH fueron tomadas por dos planillas estudiantiles, manifiestan que la FEUD está metiendo las manos en el proceso electoral además de recibir amenazas por parte de otros aspirantes, incluso ha habido violencia de género en contra de la candidata Mariana Rivas.

“Tenemos pruebas el día de hoy que la FEUD está metiendo las manos en un proceso electoral donde no deben implicarse, además de que hemos recibido varias amenazas por parte de otra planilla llamada Unión CCH, por lo que hacemos responsable a Martín Galván de cualquier cosa que nos llegue a pasar. Nos han marcado a mí y a integrantes de mi equipo donde los acosan, les dicen que si no se retiran de las elecciones y de las planillas los van a levantar y hasta matar”, relato Alejandro Pulgarín, presidente de Renova CCH.

“Se metieron conmigo diciéndome que yo solo servía para reina estudiantil y que como presidenta me iba a quedar grande el puesto, se han metido con mi equipo diciendo que es un equipo de feministas, se metieron con mi persona y me han amedrentado con muchísimas groserías, solo por el hecho de que soy mujer y quiero ocupar un cargo al que normalmente se lo dan a un hombre”, relató por su parte Mariana Rivas, presidenta de Renovación Social.

De la misma manera pidieron que no se haga la elección de planillas hasta que haya una nueva administración de la FEUD, ya que si no la elección será totalmente injusta para cualquiera que no sea la planilla que están apoyando.

Para finalizar, anunciaron que la Federación de Estudiantes Universitarios los sacó de la elección por el hecho de hacer una manifestación en esta escuela.

