Plantean endurecer pena por omisión de cuidados

Presenta GPPAN iniciativa de reformas al Código Penal

Es más frecuente de lo que se piensa: Carlos Maturino

“La omisión de cuidados es un delito y suele ser más frecuente de lo que se piensa”, expresó el diputado Carlos Maturino Manzanera tras presentar una iniciativa de reformas al Código Penal, con la que se pretende endurecer las penas por abandono, desamparo o poner en riesgo la vida de estos ciudadanos.

“El maltrato por omisión de cuidados puede llevar a una persona (niño, adulto mayor o enfermo) a malvivir o, lo que es peor, incluso a morir, si no se le alimenta correctamente, si no se le atiende o si no se le da la medicación que necesita, por poner algunos ejemplos”, comentó el también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Enfatizó que no únicamente los niños requieren especiales atenciones, sino que también los adultos mayores son, en algún momento de sus vidas, dependientes, tanto, que necesitan siempre a una persona que les alimente, les cambie la ropa, les lave, les ayude a moverse, les calme y les estimule.

Además, informó el diputado, se hace extensiva la protección a personas enfermas.

La presente iniciativa, dijo, propone aumentar y adecuar las penas para el caso de omisión de cuidado, ya que, en comparación con otras conductas delictivas, como en algunos casos de aborto, éstas son mayores.

Se agrega también la pena de la pérdida de la custodia, así como de derechos hereditarios.

“Nuestra principal tarea como legisladores, es velar por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del estado, así como de nuestros adultos mayores y personas enfermas, especialmente en la prevención de cualquier delito que pueda afectarles, sobre todo cuando proviene del mismo núcleo familiar y los deja expuestos y desprotegidos”, finalizó Maturino Manzanera.