Planteles no tienen recursos para modalidad presencial: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández señaló que, ante el regreso a clases presenciales, es prudente reconocer que las escuelas públicas no han tenido el acompañamiento necesario para un retorno seguro ya que no cuentan con las medidas ni los recursos necesarios para que no surja un brote de covid-19 o para que esta dinámica sea totalmente segura.

Señaló estar a favor del regreso a clases presenciales, pero de la misma manera reconoció que no todas las familias pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas y las instituciones públicas están desamparadas no solo en materia de salud, sino también de infraestructura.

“Realmente no hay medidas, no ha habido un buen acompañamiento para las escuelas públicas, mientras que las escuelas privadas cuentan con más recursos para poder abastecerse de lo necesario y tener las condiciones, pero es un riesgo latente el que todos corremos, hay papás que están en contra de esto y yo estoy a favor, pero no todo el mundo tiene la fortuna de poder mandar a su hijo a una escuela privada y las escuelas públicas no cuentan con la infraestructura, no están en las condiciones, ni siquiera en cuanto al desmalezado, pero tampoco se les han podido dar los suministros ni el abasto suficiente para que puedan tener clases presenciales sin riesgo”, relató.

Además, externó que el traslado de la casa a la escuela y viceversa representa un gran riesgo para la salud, pues los alumnos deben hacer uso del transporte público, que sin duda es un gran foco de contagio.

Para finalizar, señaló que es incongruente que haya escuelas que estén solicitando no solo la cuota y los útiles escolares, sino también cubrebocas para cambiarse a diario, situación que económicamente para muchas familias es imposible.

