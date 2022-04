Población desatendida en tema de salud: Maturino

El mensaje que manda el Gobierno Federal es pésimo al reconocer que hay medicamentos que caducaron antes de ser enviados a las instituciones de salud, pues refleja que no se atiende a los mexicanos en lo que constituye una violación al derecho que tienen a recibir servicios médicos y las medicinas que requieren, señaló el diputado federal Carlos Maturino Manzanera.

El legislador recordó que se trata de un tema que se abordó muchas veces, pues “lamentablemente se trata de algo con lo que no se puede jugar en materia de salud; hoy el mensaje que manda el Gobierno Federal, al momento que caducan los medicamentos que podrían estar salvando vidas, lamentablemente es pésimo, pues no hay atención a la salud, se violentan las garantías de las y los mexicanos”, dijo textualmente.

Recordó que la política pública del Gobierno Federal en materia de salud no ha sido la correcta, pues manifestó que se quitó un programa que se llamaba Seguro Popular, para meter el Insabi y al ver que no funcionaba ahora lo cambian al IMSS Bienestar, “lamentablemente y lo digo con dolor, con pena, hoy los funcionarios de la 4T no han entendido las necesidades que viven las y los mexicanos, las y los niños con cáncer”, agregó el diputado Maturino.

Manifestó que desde la Cámara, los legisladores del PAN mantendrán el exhorto, la petición para que no haya personas que se queden sin medicamentos, que haya responsabilidad, porque no es posible que se compren medicinas y tengan que caducar, porque no hay una estrategia para distribuirlas en el país.

Consideró lamentable que a pesar de las críticas del gobierno sobre irregularidades en el tema de salud, nunca se tuvo un proyecto idóneo, muy claro, de cómo atender la salud de las y los mexicanos, pues eso indica que la estrategia en política pública de salud no es la indicada.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp