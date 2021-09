Pocas quejas por no respetar tarifas preferenciales

A pesar de que se han presentado algunas quejas contra el transporte público, por no respetar las tarifas preferentes, son pocas las que han llegado desde que se reanudaron clases presenciales en las instituciones educativas, informó el director general de Transportes del Estado, Raúl Obregón Maa.

El funcionario reconoció que sí se han generado quejas en relación con la aplicación de las tarifas preferentes, que son para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, las cuales han sido atendidas en forma inmediata por el Departamento de Inspectores, que se encarga de sancionar al operador de la unidad del transporte público colectivo por no respetar el cobro que se acordó hace algunas semanas.

Agregó que incluso, en algunas ocasiones como parte de la sanción se han retenido vehículos, de uno a dos que han reincidido y contra los cuales se han recibido reportes de consideración, pero consideró que de manera general se mantiene el respeto a los acuerdos que se tuvieron con respecto a las tarifas preferenciales, las cuales se aplican a los grupos de la población mencionados anteriormente.

El funcionario consideró que existe voluntad por parte de los operadores de las unidades del transporte público, por respetar los acuerdos que se tuvieron con respecto al tema de las tarifas, mientras en el caso de la aplicación de protocolos en el tema de la salud, manifestó que se presenta un comportamiento similar, pues los reportes que se han recibido son pocos.

“Ya la gente, tanto el usuario como los choferes saben y son conscientes de la gravedad del problema que tenemos de salud, pues al inicio la verdad los choferes decían que esto no existía, que no era cierto lo de la pandemia, que no era cierto lo del COVID, entonces hasta que con el transcurso del tiempo y desafortunadamente los grandes contagios que se han venido dando, ha llevado a que la ciudadanía tome conciencia y tanto el usuario como el chofer han estado dando cumplimiento a ello”, dijo textualmente el funcionario.

Puntualizó que se trata de un cumplimiento que no solamente se observa en el caso del transporte colectivo, pues también en la modalidad de taxis, quienes también exigen al pasajero su cubre bocas y cumplen con estas medidas, porque saben que son de protección tanto para el operador como para el usuario.

