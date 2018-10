Pochettino: “Hicimos todo lo posible para remontar”

Londres, 3 oct (EFE).- El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, se mostró orgulloso de la actuación de los suyos pese a la derrota ante el Barcelona en la Liga de Campeones (2-4) y aseguró que hicieron “todo lo posible para remontar”.

“Salimos del vestuario ya 0-1. Ellos nos destruyeron el plan al marcarnos tan rápido. Fue difícil para el equipo empezar a jugar y tener confianza. Cuando empiezas en este nivel con un equipo como el Barcelona no puedes conceder esas ocasiones. Lo más importante para mí es la segunda parte, enseñamos carácter, fuimos competitivos. Hicimos todo lo posible para remontar y estoy orgulloso de ellos”, analizó el argentino.

Respecto al estado del césped, visiblemente dañado en la parte central, Pochettino reconoció que no estaba bien y que para ambos equipos fue difícil.

“No nos vamos a quejar del césped, no era nuestro plan jugar aquí este partido. No podíamos hacer nada. La hierba necesita tiempo para volver a crecer, y el boxeo fue aquí hace diez días, no era posible tenerlo en mejores condiciones”, asimiló.

El argentino también valoró a Leo Messi, autor de dos goles y dos disparos a los palos y dijo que “por supuesto que es el mejor del mundo”.

“No me sorprende (su actuación), pero hay que tener claro que nos han marcado muy pronto, ha sido un hándicap importante. Al dar esas ventajas lo terminas pagando. Al dar más espacios a Messi te puedes encontrar que con la capacidad que tiene el futbolista te puede desequilibrar y terminar el partido. Tiene un hambre que le hace el mejor del mundo”, reflexionó. EFE