Pochettino incluye al Tottenham en la pelea por la Premier League

Londres, 13 dic (EFE).- Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham Hotspur, no quiso descartar a su equipo de la pelea por la Premier League y lo incluyó como uno de los candidatos al título.

El argentino atendió a los medios en la previa al duelo liguero que les enfrentará el sábado (15:00 GMT) al Burnley en Wembley y resaltó las posibilidades de su equipo de alcanzar el campeonato.

“Cuando se habla de la percepción que tiene la gente o la prensa (sobre el título), es siempre Manchester City y Liverpool, y no nosotros. No estoy contento con esa percepción, creo que no lo están evaluando de la manera correcta”, arrancó Pochettino.

Los ‘Spurs’ son, en estos momentos, terceros en la clasificación, seis puntos por detrás del Liverpool, y con cinco menos que el City.

“Creo que cuando se evalúa a los clubes, normalmente los que estarán involucrados en la pelea por el título son el Manchester City, el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal, pero no el Tottenham, pero por supuesto que estamos aquí, porque hemos competido bien y nuestras actuaciones han sido fantásticas”, reflexionó.

El Tottenham ha conquistado en dos ocasiones la liga inglesa, en la temporada 1950/1951 y en la campaña 1960/1961. EFE