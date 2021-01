Poco abasto de medicamento empleado contra Covid

Adolfo Favela, empresario del ramo farmacéutico, señaló que en estos momentos hay poco abasto en medicamentos que sirven para procesos de terapia intensiva, mismos como anestésicos y algunas otras mezclas, esto debido a la gran demanda que se ha tenido en los últimos días.

“Estamos hablando que hemos detectado medicamentos como el midazolam y propofol que han tenido alta en la demanda y poca oferta esto por ser unas de las sustancias que vienen de importación y la demanda mundial ha complicado los canales de distribución normales”, expuso.

Los medicamentos que mas faltan son para anestésicos, para personas que tienen ya un cuadro más intensivo, “estos medicamentos son de uso diario en las áreas Covid. Hasta el momento no está agotado, sí hay, pero poco del mismo, no conforme a la demanda así lo requiere, nosotros en lo particular hemos estado surtiendo pero aún así hay escasez”.

Aunado a esto el empresario señaló que al día de hoy la demanda de medicamento sigue al alza, aunque no tanto como a principios de que comenzará la pandemia, pero a pesar de ello se han estado surtiendo correctamente y se han mantenido los precios al consumidor lo mayor posible, ya que con el ingreso del nuevo año han aumentado según la inflación.

“Al día de hoy la demanda sigue, aunque ya no tiene un aumento tan drástico, pero sí trae un repunte constante, no se presenta un desabasto del medicamento en lo general, es decir, medicamento común, mientras que los precios en el medicamento solo han aumentado según el índice inflacionario, pero sí hay algunos que tienen aumento por la alta demanda y la poca oferta, como el propofol”, finalizó.

