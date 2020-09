Poco trabajo para erradicar alerta de género: CEDH

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Marco Antonio Güereca Díaz, señaló que solo se ha cumplido con el 30 por ciento de los trabajos y acciones que se deben implementar para erradicar la alerta de género en el estado; lamentó los recortes que se han hecho por parte del Gobierno Federal en el tema de violencia y protección a las mujeres, afirmando que todos los movimientos que se han realizado son causados por esta falta de respuesta y apoyo.

Desde hace varios días se ha dado a conocer que grupos de mujeres que han perdido algún familiar, en especial hijas, madres, sobrinas, han tomado las oficinas de las delegaciones estatales de la CNDH, incluso la de México, esto para exigir que sean apoyadas y se den resultados en diferentes temas que las aquejan, pero sobre todo que se obligue a las autoridades a dar resultados.

En este sentido, el presidente de la CEDH indicó que este 2020 ya está catalogado como el año con más feminicidios registrados, razón por la que se han impulsado diversas campañas en las que se busca sensibilizar tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos, esto para buscar la justicia verdadera.

“Se han presentado 52 alertas de género en el país, solo 4 estados del país no la tienen: Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo y esto nos permite evaluar que el mecanismo que se ha implementado a nivel nacional no solo local, para erradicar este problema, no está dando resultados”, dijo.

De esta forma, aseveró que de las diferentes recomendaciones que se han emitido no se ha cumplido ni con el 30 por ciento; respecto al estado, dijo que también oscila en un 30 por ciento, quizás un poco más, pero reiteró que no es suficiente.

En el tema de la disminución de recursos para las instituciones que buscan proteger a las mujeres, dijo que es doloroso ver que a pesar de las estadísticas y los hechos que se están dando a conocer, no existe una sensibilidad total por parte del Gobierno Federal, ya que a pesar de que hay alertas de género y las instituciones encargadas de dar protección a las mujeres y hacer cumplir las recomendaciones, estas no podrán ser subsanadas al cien por ciento si no existe respuesta por parte del Gobierno.

“Estamos viendo que la violencia que sufren las mujeres y niñas no solo es física, sino también psicológica, económica, patrimonial, digital y en el peor de los caos el feminicidio, pero lo más doloroso es ver que las políticas públicas enfocadas a estas instituciones no están dirigidas a la misma lucha”, afirmó.

Invitó a todos los legisladores federales y estatales para que pugnen porque se apoye con mayor recurso a estas instituciones que trabajan para garantizar la vida de las mujeres; “se les debe exigir que los recursos sean aplicados para el fin que fueron diseñados, es necesario el recurso, ya que los movimientos que se hacen por organizaciones y simplemente por mujeres están bien, porque ellas están exigiendo justicia, seguridad, certeza, es lamentable que salgan a las calles con miedo de no saber qué pasará con sus vidas”.

