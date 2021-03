Pocos contagios por falta de pruebas: Salud Pública

*Población no se hace estudios o laboratorios ya no abren el fin de semana

Por: David Favela

Durante la semana recién concluida se pudo notar un notorio decremento en los casos positivos de Covid-19 en la entidad, no así en las muertes, por lo que el director de Salud Pública Municipal, César Cardosa Torres, opinó que los pocos casos positivos se deben a que los ciudadanos se niegan a realizarse la prueba, o bien a que los laboratorios ya no trabajan los fines de semana.

“Esto obedece más que nada a que los fines de semana no se realizan pruebas dentro de las instituciones de salud pública, segundo, mucha de la gente ya no se está haciendo la prueba en instituciones públicas… y la otra es que hay mucha gente que, aunque tenga los síntomas, no se quieren realizar las pruebas y asisten a los hospitales meramente a morir”, relató.

Sostuvo que, sin duda, la baja en los contagios anunciados en el estado se debe a la falta de trabajo de los laboratorios, ya que dejan de trabajar durante el fin de semana, pero esto no quiere decir que el personal esté relajado, sino que también se han contagiado y sus vidas también están en riesgo, pues son ellos quienes se encuentran dentro de la primera línea de riesgo ya que son los primeros contactos que se tienen con una persona infectada con este virus.

Ante el periodo vacacional que se avecina dijo que la expectativa del personal de salud es esperar un alza en los contagios, ya que los ciudadanos se han visto relajados, por lo cual hizo un exhorto a los duranguenses para que sean conscientes de los riesgos de relajar las medidas sanitarias.

