Podemos renegociar TLCAN, pero pagar muro no es negociable: Videgaray

Washington, 26 Ene (Notimex).- México pidió hoy respeto y ofreció respeto en su relación con Estados Unidos y espera que las diferencias “profundas” con el gobierno del presidente Donald Trump puedan ser superadas dado el potencial para fortalecerla, aseguró hoy aquí el canciller mexicano Luis Videgaray.

El funcionario indicó que aunque su gobierno está abierto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dejó claro que no aceptará condiciones como pagar por un muro en la frontera con Estados Unidos.

“Hay cosas que no son negociables. El hecho de que México pague por un muro no es negociable. Los ciudadanos no le exigen a su vecino que pague por el muro de su casa”, precisó el canciller en conferencia de prensa.