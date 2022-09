Poder Judicial obstaculiza castigos a funcionarios

*Jueces no determinan sanción y no agilizan procedimientos: LEBO

Por: Martha Medina

De poco sirve que la Fiscalía Anticorrupción tenga 150 o 200 carpetas contra servidores públicos si el Poder Judicial, si los jueces penales, no determinan una sanción y no agilizan los procedimientos, señaló el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, quien consideró que esta situación obedece a que hay lentitud en el trabajo que realizan.

Al referirse a la percepción de pocos resultados en el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción en el estado, el legislador puntualizó que sí hay mucho avance en los casos que se tienen actualmente, aunque manifestó que el asunto es que se judicialicen las carpetas, pues manifestó que es necesario encontrar dónde está la clave para ello, que es en el Poder Judicial.

Apuntó que “de nada sirve que la Fiscalía tenga 150, casi 200 capetas contra servidores públicos, si el Poder Judicial, si los jueces penales, no determinan una sanción y no agilizan los procedimientos”, dijo, aunque consideró que no se trata de un asunto de corrupción, sino que corresponde a la carga de trabajo que tienen los jueces, a la tardanza en los procesos que se llevan a cabo.

Respecto a lo que se puede hacer en estos casos, recordó que el Poder Judicial es autónomo, por lo cual es necesario conminar a sus integrantes para que estos delitos que tanto agravian a la sociedad sean tomados con mayor agilidad y que se puedan conocer los resultados de los mismos.

Recordó que la Fiscalía ha informado que tiene casi 200 carpetas integradas, pero que no haya sanciones no es su culpa, pues esta investiga pero no sanciona, esta última tarea le corresponde a los jueces penales y es en este aspecto que consideró que a veces no es valorada la labor que realiza.

Por otra parte, respecto al fiscal anticorrupción que aún no se nombra, consideró que debe ser una persona que conozca y domine asuntos de la administración pública, de la fiscalización, de rendición de cuentas, autoridades gubernamentales, contabilidad gubernamental, procesos de entrega-recepción, de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “ocupamos en la Fiscalía no a un policía, no un experto en seguridad, sino uno en administración pública, que dé cuenta de los procedimientos que tienen qué ver con actos y hechos de corrupción y que son materias especializadas”, dijo finalmente.

