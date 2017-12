Podría repetirse muerte de peces en el Tunal

El titular de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, Óscar Chávez Chávez, reconoció que no se puede descartar que un evento como el ocurrido hace un año en el río Tunal, donde miles de peces murieron por las bajas temperaturas, pueda repetirse nuevamente, principalmente porque no se han reducido las descargas de aguas duras de los poblados.

Señaló que ya se han tenido reuniones con el Comité Ciudadano de Vigilancia del Río Tunal, el cual está conformado mayormente por las juntas municipales de los poblados al margen del río, así como ambientalistas, quienes ya pudieron constatar los resultados del estudio técnico de las plantas de tratamiento del medio rural que llevó a cabo Aguas del Municipio.

En ese sentido el funcionario explicó que las plantas de tratamiento del medio rural no están operando en su mayoría y las que sí lo hacen de forma deficiente ya que el equipo con el que cuentan se encuentra obsoleto, por lo que mientras no se ponga una solución el fenómeno de mortandad de peces podría repetirse; “en tanto estas plantas no funcionen se va a repetir el fenómeno, es el problema”.

Indicó que a pesar de este problema la principal razón para que los peces mueran de forma masiva es la falta de oxigenación del agua, ya que ante las pocas lluvias esta se estanca y el frío propicia la generación de microrganismos que consumen gran cantidad de oxígeno.

El entrevistado aceptó que hacen falta 2 millones de pesos por cada poblado para ponerle solución al problema, de ahí a que todavía sea fecha de que no se haya podido concretar las acciones de limpieza de este río; “el Cabildo ya aprobó la creación del organismo Aguas Rurales del Municipio, a través de la cual se ayudará a los campesinos a organizarse para reparar sus plantas tratadoras”.

Y es que el principal obstáculo para poner en funcionamiento el equipo para tratar las aguas de desecho en las comunidades rurales del municipio es el presupuesto, ya que la operación es obligación de las propias juntas municipales y no de AMD y en los poblados no hay recurso para repararlas porque incluso muchos poblados ni siquiera alcanzan para pagar la operación de los pozos.