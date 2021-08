Podría SCJN resolver conflicto en Congreso: Diputado

Son los integrantes del grupo parlamentario de Morena los que obstaculizan las acciones para la integración de la nueva legislatura, no la coalición “Va por Durango”, señaló el diputado electo Ricardo López Pescador, quien dijo que se espera que los nuevos legisladores puedan tomar protesta el 1 de septiembre, aunque no descartó que no se pueda llevar a cabo este acto protocolario y que se presente un conflicto que tenga que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia.

Entrevistado poco antes de ingresar al edificio del Congreso del Estado, López Pescador manifestó que ya se registró la coalición entre PRI, PAN y PRD para la siguiente legislatura local, además de que se trabaja para elaborar la agenda que le interesa a los duranguenses, pues manifestó que “no les interesa tanto las diferencias políticas, que haya tanta inestabilidad, sobre todo a partir de una reforma a todas luces inconstitucional, rebatible tanto ética como jurídicamente y que sin duda es un “albazo” que no queremos que se concrete”, dijo textualmente.

Agregó que actualmente trabajan los 15 diputados del PRI, PAN y PRD juntos, en una agenda legislativa que tenga que ver con los temas que le urgen a los ciudadanos, los temas de la educación, qué va a pasar con sus niños, los temas del empleo, la pérdida del ingreso familiar que ha bajado mucho, los asuntos que tienen que ver con la desesperación de los ciudadanos al ver la situación de Durango, que no es apoyado por el gobierno federal, que no hay obra, no infraestructura para el desarrollo con recursos federales, entre otros.

Dijo que se espera que los diputados electos tomen protesta con la ley actual, para empezar a trabajar ya, pues recordó que el 6 de junio los ciudadanos decidieron que la coalición tuviera 11 de 15 distritos en la entidad, que la Coalición tuviera mayoría, por lo cual dijo que están preparados para trabajar.

Agregó que se ven varias acciones, varias rutas, pues aseveró que no se agota ninguna, para manifestar que la última, que no se quiere llegar porque sí perjudica al estado, es la crisis constitucional, “al no presentarnos nosotros, somos 15, no hay quórum en la reunión del 31, no se elige mesa directiva, no hay quien convoque a los diputados el día 1º de septiembre y entonces no se instala la legislatura; de ser así, tendrá que venir quien tiene la última palabra constitucional en el país, que es la Suprema Corte de Justicia en la Nación, a tratar de resolver el tema de fondo, la constitucionalidad de esa reforma mal hecha, pues es perversa porque lleva un fin: bloquear las instituciones y su trabajo normal”, para manifestar que en caso de darse tal situación, tendrá que resolver la Suprema Corte, mientras en lo que se refiere al informe del gobernador del estado, el mandatario cumple con la obligación constitucional al entregarlo por escrito, aunque pudiera darse el caso de que no compareciera ante el Congreso.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp