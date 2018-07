Pogba: “Los que nos han criticado están celebrando ahora con nosotros”

Moscú, 15 jul (EFE).- El centrocampista francés Paul Pogba se acordó de los que le criticaron, después de proclamarse campeón del Mundo.

“Nos han criticado mucho, pero no pasa nada. Estamos aquí y los que nos han criticado están celebrando ahora con nosotros. No pasa nada, los dejamos celebrar”, destacó.

“No quiero hablar de mí, sino de las críticas que hemos recibido día tras día. Que si esto, que si lo otro, que si me corto el pelo… He hablado sobre el terreno de juego, que es lo que me gusta. Iba a ser criticado igualmente, hiciese lo que hiciese, pero la verdad es que estoy aprendiendo frente a grandes centrocampistas que tenía el rival. Para ser el mejor, hay que batir a los mejores”, señaló.

En su opinión, la gran mentalidad del equipo es lo que les ha permitido lograr el título. “Somos muy jóvenes pero la mentalidad es muy grande y eso ha marcado la diferencia. Jugamos contra gente con mucha experiencia como Modric y Rakitic. Es increíble, lo hemos conseguido y esperemos ganar más cosas juntos”, agregó. EFE