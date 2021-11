Pol Espargaró dice estar contento a pesar de que “venía a sufrir”

Portimao (Portugal), 6 nov (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), sexto clasificado de entrenamientos para el Gran Premio del Algarve de MotoGP, se ha mostrado contento del resultado porque “este es un circuito en el que venía a sufrir”.

“Y estoy sufriendo; no está siendo igual de bueno que en Misano, pero aún así estoy en segunda línea a pesar de cometer un error en la vuelta rápida”, agregó Espargaró.

“Al final, estar siempre en las dos primeras filas quiere decir que estamos en la lucha, si bien es evidente que hay pilotos que tienen un ritmo mejor que el nuestro, pero estar ahí delante hace que todo sea mucho más fácil y en las primeras vueltas, sobre todo, en un circuito así de estrecho, hace que te lleven un poquito más y por eso es para estar contento”, explica Espargaró.

“Es complicado saber el objetivo, hay que decidir el neumático todavía y tengo la sensación de que la expectativa con el neumático trasero, que no hemos tenido tiempo de probarlo, debido a mi error en el FP4, voy a salir a carrera sin saber si el neumático trasero elegido es el correcto o no y eso no me hace estar muy tranquilo y no me gusta esa sensación de descontrol”, lamenta el piloto de Repsol Honda.

“Estando en segunda línea tenemos más números para estar en posiciones delanteras si hacemos una buena salida y así podemos estar luchando con los pilotos de delante para que sea una carrera mucho más plácida que estar luchando por estar entre los diez primeros con varios pilotos intentando adelantarme o buscarme para esos adelantamientos, así que es todo mucho más sencillo, insiste Pol Espargaró.

“Éste no es un circuito donde se me hayan dado las cosas fáciles, especialmente en abril, en aquella carrera que tuvimos a principio de año, porque sufrí muchísimo y no fui rápido, así que este era uno de los circuitos en los que sufrí más el año pasado y que tenía marcado en rojo como que iba a ser un fin de semana duro, pero de momento estamos en segunda línea y hemos estado entre los 5 ó 7 primeros en todos los entrenamientos y eso es importante y bueno, pero mañana, al final, es cuando se decide todo y ya veremos”, continúa Espargaró.

El piloto de Repsol Honda no quiso aventurar un resultado ya que reconoció que e podio está “caro, muy caro, pero eso pasa en todos los circuitos, pero es cierto que aquí sabemos el potencial de las Ducati a una vuelta y lo rápidos que son, por lo que estar en segunda línea nos da un valor especial, ya que por delante están cuatro Ducati y la Suzuki y estar ahí es algo muy bueno, es evidente que somos conscientes de que los pilotos que están delante tienen mucho ritmo y que voy a tener que arriesgar muchísimo al principio de carrera, que es cuando nosotros tenemos más problemas para calentar neumático”.

“Hay que estar convencidos de que venimos de estar en el podio y que somos igual o más rápidos que muchos de los que tenemos delante y habrá que luchar, no queda otra y estoy confiado en que utilizaré todas mis armas para estar delante, aunque sé que será difícil, pero tampoco tengo mucho que perder así que voy a arriesgar al máximo para estar en las posiciones de cabeza”, recalcó convencido Pol Espargaro. EFE