21 “esperancitos” limpian el Corredor Constitución tras cometer actos de vandalismo

Durango, Dgo.

Un total de 21 personas, entre adolescentes y jóvenes,fueron asignados a la limpieza del Corredor Constitución tras las faltas administrativas que cometieron en distintos puntos de la ciudad de Durango.

Fue en el operativo que inició la noche del viernes y que terminó durante la madrugada de este sábado, que agentes de la Policía Preventiva realizaron las detenciones en distintas zonas de la ciudad.

Una vez en las estaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, sus casos se turnaron al Juez Cívico y este les impuso como sanción el trabajo comunitario.

Dada la necesidad de limpieza profunda en el corredor peatonal, se decidió asignarles tal tarea, en la que incluso se realizó barrido con jabón, con el fin de dejar este espacio turístico lo más limpio posible.

Es de apuntar que es la tercera semana consecutiva en la que se realizan estas actividades como parte de las acciones para prevenir actos de pandillerismo y vandalismo.