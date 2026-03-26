Abren camioneta en la Nueva Vizcaya y roban más de 10 mil pesos en efectivo

Durango, Dgo.

Un robo al interior de vehículo fue reportado la tarde de este miércoles en la colonia Nueva Vizcaya, donde una mujer denunció el hurto de diversos objetos, entre ellos dinero en efectivo por más de 10 mil pesos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Aquiles Serdán, entre Ingeniero José Gutiérrez Osornio , alrededor de las 16:00 horas.

La afectada, identificada con iniciales A. K. G. R., de 32 años de edad, manifestó que dejó su camioneta, una Ford Lobo color gris, doble cabina, estacionada en el lugar aproximadamente a las 11:00 horas. Sin embargo, al regresar cerca de las 16:00 horas, se percató de que habían sustraído varios artículos del interior.

Entre lo robado se encuentra un autoestéreo, una mochila que contenía un panel solar y cables, una bolsa de tela con dos pares de tenis, ropa y 10 mil pesos en efectivo, así como una extensión eléctrica de aproximadamente 15 metros.

La reportante señaló que el vehículo no presentaba daños en las chapas, por lo que se presume que los responsables ingresaron a través de una ventanilla sin seguro.

Al lugar acudió la unidad de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), cuyos elementos tomaron conocimiento de los hechos y orientaron a la afectada sobre el procedimiento para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este hecho.