Albañil sufre descarga y cae más de 8 metros

Durango, Dgo.

Un trabajador de la construcción resultó gravemente lesionado luego de sufrir un accidente laboral en el que recibió una descarga eléctrica y posteriormente cayó de una altura considerable, informaron autoridades.

El lesionado fue identificado como Roberto Romero Moreno, de 36 años de edad, quien fue ingresado al Hospital General 450 alrededor de las 14:03 horas, tras ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron cerca de las 13:00 horas de ayer sábado, 28 de marzo, cuando el hombre se encontraba realizando trabajos de pintura en un inmueble ubicado en la colonia Francisco Zarco.

Según su propio testimonio, al momento de estar sobre una escalera colocada en andamios, mientras pintaba una barda, no advirtió la cercanía de cables eléctricos, lo que provocó que recibiera una descarga de alto voltaje. Tras el impacto eléctrico, fue proyectado y cayó desde una altura aproximada de ocho metros.

Un compañero de trabajo, fue quien se percató del accidente y solicitó apoyo al número de emergencias 911, lo que permitió la pronta movilización de cuerpos de auxilio.

El trabajador fue trasladado de inmediato al Hospital 450, donde fue atendido por personal médico. De acuerdo con el diagnóstico, presenta traumatismo craneoencefálico moderado, quemaduras por descarga eléctrica y fractura en el fémur distal, por lo que su estado de salud es reportado como grave y con riesgo de perder la vida.