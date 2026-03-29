Decidió robar una rejilla y de paso un carrito de SAMS

Durango, Dgo.

Un sujeto fue detenido luego de un robo cometido en uno de los patios de un centro comercial ubicado en el fraccionamiento El Edén; al individuo se le hizo fácil tomar una rejilla metálica, pero también un carrito del supermercado para llevársela.

El ladrón asegurado es Miguel Ángel M., quien tiene 37 años de edad y dijo vivir en la colonia Universal, no muy lejos de donde cometió el atraco.

Fue el sábado cuando, al recorrer las inmediaciones de la tienda SAMS El Edén, agentes preventivos notaron que el personal de vigilancia iba tras un individuo que se alejaba empujando un carrito.

Pero, además, llevaba consigo una rejilla metálica que sirve para cubrir una de las entradas al drenaje pluvial. Los policías municipales intervinieron, alcanzaron a Miguel Ángel y lo aseguraron.

Dado el señalamiento en su contra por el presunto delito de robo, procedieron a su detención y traslado al agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.