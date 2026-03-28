Descubrió que su propia novia le robó sus herramientas

Durango, Dgo.

Un hombre pidió ayuda policial al descubrir un robo de herramientas de la vivienda que actualmente construye en la zona norte de la ciudad; para su mala fortuna, la presunta ladrona resultó ser su propia pareja.

El afectado es un hombre de 32 años de iniciales E. E., quien tiene su domicilio en la colonia Niños Héroes, lugar en el que ocurrió el robo, que aparentemente se dio de forma paulatina.

De acuerdo al informe, en las últimas semanas había notado faltantes entre sus herramientas y, aunque preguntó entre sus propios allegados, nadie reconoció haberlas tomado.

El perjuicio fue cada vez mayor, por lo que este viernes decidió llamar al número de emergencias para solicitar ayuda policial; en lo que llegaban las autoridades, se generó tensión con su pareja de 42 años y al final se descubrió que es ella la presunta ladrona.

Los oficiales arribaron y el afectado hizo el señalamiento, aunque declinó a proceder legalmente en contra de ella, por lo que, al final, agradeció a los oficiales su presencia y les informó que resolvería el problema de manera directa.