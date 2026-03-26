Destrozan salón en primaria Solidaridad ; sospechan de alguien interno

Durango, Dgo.

Un caso de presunto vandalismo fue reportado la mañana de este miércoles en la escuela primaria Solidaridad, ubicada en la colonia San Carlos, lo que generó la movilización de elementos de seguridad.

De acuerdo con el reporte, los hechos se detectaron alrededor de las 11:00 horas en el plantel situado sobre la calle Santa Elena, entre San Agustín.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con una docente, identificada con las iniciales V. S. M., de 31 años de edad, quien señaló que al ingresar a su salón de clases encontró el aula completamente vandalizada.

La maestra indicó que no se observaron cerraduras forzadas ni faltantes de objetos, por lo que se presume que los daños pudieron haber sido ocasionados por alguien con acceso al interior de la institución.

Asimismo, refirió que existen conflictos internos en el plantel, lo que refuerza la sospecha de que el responsable pudiera ser parte del propio entorno escolar. También señaló que el director habría mostrado resistencia a presentar una denuncia formal por lo ocurrido.

Elementos de seguridad orientaron a la reportante sobre los pasos a seguir para interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, a fin de que se realicen las investigaciones y se deslinden responsabilidades.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.