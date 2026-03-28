Equipos de rescate mantienen búsqueda activa de mineros atrapados

El Rosario, Sin.

Las labores de búsqueda y rescate de los mineros atrapados tras el colapso de una presa de jales en la mina Santa Fe, en la comunidad de Chele, avanzan de manera ininterrumpida desde el pasado 25 de marzo, informaron autoridades federales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que durante la noche las brigadas especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la empresa Industrial Minera Sinaloa continuaron con los trabajos de exploración en el interior de la mina.

Las maniobras se realizan bajo condiciones complejas, debido a la acumulación de lodo que obstruye las galerías. Para garantizar la seguridad de los rescatistas, se ha implementado la colocación de estructuras de madera tipo triplay, con las que se ha logrado avanzar 264 metros dentro de las rampas.

De acuerdo con los análisis técnicos, ese punto correspondía a una posible ubicación de uno de los trabajadores atrapados; sin embargo, tras la inspección, no se logró localizar al minero.

Continúan labores en zona crítica

Las autoridades informaron que el siguiente objetivo es avanzar en la exploración de aproximadamente 1.5 kilómetros de rampas, manteniendo las medidas de seguridad para evitar nuevos riesgos.

Para reforzar los trabajos, se prevé el incremento de personal técnico especializado en las próximas horas, con el fin de acelerar las labores de búsqueda sin comprometer la integridad de los equipos de rescate.

Comunicación directa con familias

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares de los mineros, a quienes se les informa de manera directa sobre los avances en las operaciones.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia durante este proceso, así como con el acompañamiento a las familias afectadas.

Llamado a la población

Finalmente, se exhortó a la población de comunidades cercanas a no acercarse a la zona del siniestro, con el objetivo de facilitar el acceso de unidades de emergencia y evitar entorpecer las labores.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.