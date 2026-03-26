Iba a depositar 15 mil pesos para ayudar a su “sobrino” en la aduana

Tepehuanes, Dgo.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Mando Coordinado, frustraron un intento de extorsión telefónica en la colonia Herrera, luego de atender un reporte al número de emergencias 9-1-1.

La afectada, identificada como Elvira Martínez Peña, de 73 años de edad, informó a las autoridades que recibió llamadas de un número desconocido en las que un sujeto se hizo pasar por su sobrino. El individuo le aseguró que se encontraba en problemas en una aduana por el envío de una paquetería y le solicitó con urgencia un depósito de 15 mil pesos.

Ante la angustia y creyendo que se trataba de un familiar, la adulta mayor se dirigió a una tienda de conveniencia con la intención de realizar el depósito. Sin embargo, la rápida intervención de los oficiales permitió ubicarla a tiempo y evitar que se consumara el fraude.

Tras brindarle orientación, los elementos policiacos exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta ante este tipo de llamadas y recordaron las recomendaciones básicas en caso de intento de extorsión: conservar la calma, colgar de inmediato, denunciar el número al 089 y solicitar apoyo al 9-1-1.