La detuvieron por “mugrosear” a los vigilantes de un centro comercial

Durango, Dgo.

Una joven fue detenida luego de una letanía de insultos que le lanzó al personal de un centro comercial del bulevar Francisco Villa; la fémina reaccionó así porque le pidieron el ticket de compra al momento de salir.

La detenida es Alejandra, una joven de 21 años de edad que dijo vivir en Ciudad Industrial y que fue asegurada en la tienda Alsuper del bulevar Francisco Villa.

Fue el jueves cuando la mujer entró como clienta al lugar y mantuvo una conducta atípica al interior de la tienda, por la que incluso sospecharon que no había pagado por algunos de los productos que llevaba.

Ante ello, el personal la abordó y le solicitó el ticket de compra para una revisión; sin embargo, ella reaccionó de forma agresiva y con insultos, por lo que se solicitó apoyo policial.

Según los afectados, la fémina les llamó “mugrosos de inútiles”, además de usar algunas palabras altisonantes más, por lo que se procedió al arresto por dicha conducta; al final, se descartó el delito de robo.