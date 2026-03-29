Motociclista derrapa en carretera y resulta lesionado

Durango, Dgo.

Un motociclista resultó lesionado luego de sufrir un accidente sobre la carretera Durango–Mazatlán, lo que generó la movilización de corporaciones de auxilio como parte del operativo Vacaciones Seguras 2026 de Semana Santa.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia en el tramo Durango–Villa Unión, a la altura del paraje conocido como Borbollones. En ese punto, los agentes detectaron a un hombre que había derrapado en su motocicleta.

El lesionado fue identificado como Francisco Javier “E”, quien conducía una motocicleta marca Vento 200, color rojo. Según su propio testimonio, se dirigía hacia su domicilio en el municipio de San Dimas cuando perdió el control de la unidad, provocando la caída sobre el pavimento.

Tras el incidente, los policías estatales solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia, arribando al lugar elementos de bomberos y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron a recibir atención médica.

Las autoridades informaron que el conductor presentó diversas lesiones derivadas del accidente, aunque no se detalló la gravedad de las mismas.

Este hecho se suma a las acciones preventivas y de atención que se mantienen activas en las carreteras del estado durante el periodo vacacional, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los viajeros.