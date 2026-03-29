Motociclista fue hospitalizado tras chocar contra una vaca; el semoviente murió

Durango, Dgo.

Un joven de 25 años de edad fue hospitalizado luego de ser víctima de un aparatoso hecho de tránsito a bordo de su motocicleta, en la que se impactó de lleno contra un semoviente que acabó muerto.

El lesionado es Carlos Eduardo Lazarlde Ruano, quien tiene 25 años de edad y vive en el fraccionamiento Domingo Arrieta, mismo que fue internado en el Hospital General 450.

El fuerte percance ocurrió este sábado cerca de las 18:00 horas en la carretera a El Pueblito, a la altura de la localidad de El Conejo, cuando iba a bordo de una motocicleta deportiva.

Una vaca se atravesó y, dada la velocidad con la que conducía, le fue imposible detenerse, por lo que se impactó de lleno, incluso causando la muerte al animal de granja.

El motociclista resultó con lesiones graves, por lo que personal de la Cruz Roja Mexicana lo trasladó en ambulancia al Hospital General 450, donde se le reportó con varios traumatismos y fracturas.