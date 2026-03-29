Motociclista se pasó un alto y fue embestido por una Tacoma

Durango, Dgo.

Un motociclista fue hospitalizado a raíz de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido este domingo por la mañana en el centro de la ciudad de Durango; fue él quien, al pasarse un alto, ocasionó la colisión con una camioneta.

El lesionado es el joven José Adrián Ramírez Valerio, conductor de una motocicleta Vento 170 que dijo tener 23 años de edad.

Mientras que el automovilista involucrado es César A., de 42 años y domicilio en el centro de la ciudad, conductor de una Toyota Tacoma.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Bruno Martínez y Aquiles Serdán, cuando el motociclista circulaba por la primera de dichas vías. Al llegar a la segunda, no se detuvo y eso ocasionó el impacto por parte de la pick-up.

Fue el propio César quien solicitó apoyo médico y poco después llegó personal de la Cruz Roja Mexicana, que se encargó de su traslado al Hospital General 450, mientras que el conductor de la Tacoma quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades.