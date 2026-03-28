Otro accidente aparatoso en Domingo Arrieta y González de la Vega

Durango, Dgo.

Una lujosa camioneta BMW y una modesta Jeep Cherokee de modelo atrasado resultaron con daños de consideración en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el viernes en el cruce de Domingo Arrieta y González de la Vega.

Uno de los involucrados es Sergio S., quien al momento del siniestro conducía una camioneta BMW X6 de color blanco, que resultó con daños de consideración en su parte frontal derecha.

El otro es Gustavo Alonso G., quien es el propietario de una Jeep Grand Cherokee modelo 2000 con la que se dio el aparatoso impacto.

Según el informe inicial, el siniestro se derivó de una pasada de luz roja, aunque ninguno de los conductores admitió ser el presunto responsable en un primer momento. Por fortuna, nadie resultó con lesiones de consideración.

Tras el siniestro se hizo cargo de lo administrativo el personal de la Policía Vial, aunque se anticipó la intervención de la Fiscalía General del Estado para que el caso se dirima ante el agente del Ministerio Público.