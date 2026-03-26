Roban cableado en jardín de niños Albert Bandura; dañan equipos y afectan instalaciones

Durango, Dgo.

Durante la madrugada de este miércoles, el jardín de niños Albert Bandura, ubicado en la colonia San Carlos, fue blanco de un robo que dejó severos daños en sus instalaciones eléctricas.

De acuerdo con el reporte, los hechos fueron detectados alrededor de las 08:00 horas en el plantel localizado en la calle Santa Lucía, entre San Pablo. Al lugar acudieron elementos de seguridad tras el llamado de auxilio.

En el sitio, los agentes se entrevistaron con la directora del plantel, identificada con las iniciales M. A. P. D., de 44 años de edad, quien señaló que durante la noche personas desconocidas ingresaron a la institución y sustrajeron todo el cableado eléctrico.

Asimismo, se informó que los responsables dañaron los sistemas de aire acondicionado para extraer el cableado, dejando afectadas varias áreas del jardín de niños.

Hasta el momento, no se ha determinado el monto total de los daños ocasionados, mientras que no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Elementos de seguridad orientaron a la directiva sobre los procedimientos a seguir para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, a fin de iniciar las investigaciones y dar con los responsables.