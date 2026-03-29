Salió por una “cangreburguer” y terminó arrestado

Durango, Dgo.

Un hombre de 28 años de edad fue detenido durante la madrugada a raíz de los insultos contra elementos de la Policía, que lo abordaron al notar que escandalizaba durante la madrugada en las calles del centro de la ciudad.

El asegurado es B.A, un vecino de la colonia Guadalupe que fue asegurado en la calle Zarco del centro de la ciudad por agentes de la Policía Municipal.

Fue al recorrer dicha vialidad cuando los oficiales notaron que el sujeto lanzaba gritos a automovilistas y peatones con los que se encontraba, por lo que decidieron abordarlo.

Cuando lo hicieron, también a ellos los recibió con insultos, y aunque después se calmó que solo intentaba llegar por algo de cenar, la falta administrativa ya se había cometido y procedieron a su detención.

Cuando ya lo tenían consigo, un par de personas se acercaron a los agentes y les informaron que también a ellos los había insultado, por lo que Brandon acabó en manos del Juez Cívico para una sanción administrativa.