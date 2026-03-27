Se descontroló en una curva y chocó contra un poste del bulevar Durango

Durango, Dgo.

Un joven conductor resultó con algunos golpes a causa de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes; al muchacho, aparentemente, lo venció el cansancio, lo que le hizo distraerse.

La víctima es Christopher Azariel, quien tiene 19 años de edad y fue certificado en condiciones normales tras el examen médico. Es decir, no había contenido de alcohol en su sangre.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor circulaba por el bulevar Domingo Arrieta y utilizó la lateral para incorporarse al bulevar Durango.

Sin embargo, en un parpadeo perdió la dirección del camino y se impactó con su Toyota Yaris 2010 contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

Personal de una tienda OXXO contigua avisó al número de emergencias y al sitio acudió personal de la Policía Vial. Por fortuna, no sufrió lesión alguna.