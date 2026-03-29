Se distrajo, se fue derecho en una curva del camino a Contreras y le hizo un boquete a una barda

Durango, Dgo.

Dos hombres con golpes leves fue el resultado de un aparatoso choque ocurrido este sábado en la carretera al poblado Contreras; el incidente se derivó de una distracción del conductor, que no alcanzó a virar a tiempo en una curva muy cerrada.

Los involucrados son dos varones de unos 50 años de edad que fueron valorados por personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, quienes fueron reportados sin lesiones de consideración.

Los hechos ocurrieron cuando ambos estaban en camino a la zona de balnearios a bordo de un automóvil Neon de color dorado, en el que circulaban con una velocidad considerable.

Al llegar a una de las curvas previas a la mencionada localidad, el conductor se siguió de largo y, terminó de lleno contra la barda perimetral de una pequeña propiedad.

El golpe provocó un boquete en la construcción de ladrillo, mientras que los ocupantes se vieron imposibilitados para salir, dado que las puertas quedaron atoradas.

Sin embargo, ninguno de ellos quedó prensado, pues fue solo la posición de la unidad lo que les impedía descender; personal de Policía Municipal y Protección Civil los auxiliaron y al final todo quedó sólo en daños materiales.