Sujeto roba una Coca-Cola en farmacia del Centro

Durango, Dgo

Un hombre sustrajo un refresco sin pagar de una sucursal de Farmacia Guadalajara ubicada en la zona centro de la ciudad, lo que movilizó a elementos de seguridad la noche de este miércoles.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en el establecimiento localizado sobre la calle 5 de Febrero, esquina con Carlos León de la Peña.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), acudieron al lugar tras recibir un llamado al número de emergencias 911 por una persona agresiva.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con la cajera del establecimiento, de 48 años de edad, quien manifestó que momentos antes observó a un sujeto masculino tomar un refresco de 600 mililitros y retirarse sin realizar el pago correspondiente.

La reportante indicó que no logró identificar características físicas ni vestimenta del individuo, por lo que no fue posible ubicarlo en el área.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los elementos policiacos orientaron a la parte afectada para que acuda a la Fiscalía a interponer la denuncia correspondiente.