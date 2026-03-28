Tiene 32 años e intimó con una jovencita de 15 años

Canatlán, Dgo.

Un sujeto de 32 años de edad fue detenido por el presunto delito de estupro, cometido en perjuicio de una adolescente de 15 años de edad. Tanto el ilícito como el aseguramiento ocurrieron en el municipio de Canatlán.

El asegurado es Mario “N”, quien tiene 32 años de edad y vive en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI de la ciudad capital.

Según el informe, el tipo estaba de visita en la cabecera inicialmente mencionada y ahí convenció a la jovencita de acompañarla a un hotel; una vez ahí, ella comprendió lo que ocurría y pidió al varón detenerse, pero este no accedió.

Tras la agresión física, la jovencita salió del establecimiento y se dirigió en crisis a la casa de su abuela; el individuo la siguió en un intento de convencerla de no contar lo ocurrido a nadie, pero no pudo evitarlo.

La familia de la jovencita llamó al número de emergencias y policías municipales arribaron poco después para proceder al aseguramiento del individuo, que fue entregado al agente del Ministerio Público.