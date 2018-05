Pompeo advierte de que un mal acuerdo con Corea del Norte no es una opción

Washington, 2 may (EFE).- El nuevo secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtió hoy de que un mal acuerdo con Corea del Norte no es una opción y prometió que el Gobierno de Donald Trump no cometerá los errores de los anteriores.

“Una cosa es segura, esta Administración no repetirá los errores del pasado, un mal acuerdo no es una opción. (…) Nuestros ojos están muy abiertos”, afirmó Pompeo en el breve discurso de su ceremonia de asunción del cargo, un acto en el que le acompañaron el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence.

Pompeo aseguró que el Gobierno Trump está “comprometido con el desmantelamiento verificable e irreversible del programa de armas de destrucción masiva de Corea del Norte” y con que esto ocurra “sin demora”.

El exjefe de la CIA destacó la “oportunidad sin precedentes para cambiar el curso de la historia en la península de Corea”, aunque admitió de que aún ese proceso está en “las fases iniciales” y que el resultado todavía se desconoce.

Pompeo habló también de “diplomacia dura”, de “poner los intereses de Estados Unidos primero” y prometió hacer que su país sea “un líder respetado” en la escena mundial y lograr “justicia y reciprocidad” en la relación con Rusia.

Trump visitó hoy por primera vez el Departamento de Estado en un año y tres meses de mandato, mientras que su predecesor, Barack Obama, acompañó a su responsable de Exteriores, Hillary Clinton, desde el primer día en el cargo.

El presidente se deshizo hoy en halagos con Pompeo, un secretario de Estado enteramente de su elección, mientras que con Rex Tillerson, su primer jefe diplomático, mantuvo continuos choques sobre su visión de la política exterior hasta que lo despidió el pasado marzo.

“Ese es más espíritu del que he oído del Departamento de Estado en mucho tiempo, muchas décadas”, dijo el presidente al inicio de la ceremonia, ante los aplausos de los asistentes.

“Ese espíritu será magnificado con este hombre aquí”, añadió sobre Pompeo, al que definió como un “verdadero patriota estadounidense”.

“Vais a hacer cosas que no sabéis todavía. Ahora ni siquiera podéis atisbarlas. Tenemos un par en marcha ahora de las que mucha gente ni siquiera sabe y son muy, muy alentadoras”, afirmó ante el cuerpo diplomático, sin indicar a qué se refería.

Trump no se refirió a Corea del Norte ni al Acuerdo con Irán, un pacto del que tampoco habló Pompeo pese a la expectación ante la posibilidad de que EE.UU. anuncie que se retira del acuerdo antes del plazo final del día 12 de mayo. EFE