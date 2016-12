Pondrán límites en bandas estudiantiles

El regidor Carlos Segovia Mijares indicó que el reglamento de eventos masivos del municipio define como límite los 10 mil asistentes a las bandas estudiantiles, por lo cual este será el documento que sirva como base para de ahora en adelante autorizar o no los eventos de este tipo que se hagan en la capital.

En ese sentido el entrevistado enfatizó que ya se ha hablado con la gerencia de la Fenadu, la cual es la instalación habilitada para un mayor número de asistentes, para que en ningún momento acepte organizar eventos que no cuenten con los debidos dictámenes de seguridad y protección civil, los cuales no serán autorizados si no se comprueba el número máximo de asistentes.

Reconoció que en los últimos años estos eventos, que son completamente organizados por los propios estudiantes, han alcanzado proporciones descontroladas y ha faltado su regularización, por lo que a corto plazo se requiere aplicar mano dura contra las empresas que ofrecen estos servicios, pues son las directamente responsables de cualquier incidente.

Insistió en que no se trata de inhibir la existencia de estos eventos, sino de tener un control específico y saber qué sucede en este tipo de reuniones, pues se trata de eventos de carácter privado y deben contar con permiso; “las últimas que se realizaron bajo viejos convenios salieron con saldo blanco, pero de ahora en adelante tendrán que acotarse al reglamento”, dijo.