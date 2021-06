Por definirse situación de Redes Sociales Progresistas

*Cancelados planes de HRB para ser candidato a gobernador

Después del proceso electoral se definirá la situación del partido Redes Sociales Progresistas, tanto a nivel nacional como estatal, dijo el abogado Hugo Rosales Badillo, quien contendió como candidato a diputado local, al manifestar que regresará al ejercicio de su profesión, mientras que sus planes para contender por el gobierno del estado están cancelados.

Respecto a la situación de Redes Sociales Progresistas, recordó que hay dos canchas en las que juega un partido político: en la federal perdió el registro, mientras en la local lo ganó, por lo cual dijo que tendrá que definirse el futuro y para ello dialogará con Fernando González, el dirigente nacional para que se tome una determinación.

Por lo que se refiere a Rosales Badillo, dijo que regresará a su actividad como abogado, pues no es político profesional, “yo comenté que si ganaba como diputado iba por la gubernatura, entonces, no ganamos la elección y no vamos por la gubernatura”, dijo al agregar que este partido no tendrá diputaciones de representación proporcional, pues ahí entra primero el Verde y luego MC, que sacó más votos, pues reconoció que las cuentas que hacen en estos momentos no dan para ganar.

En cuanto a la asesoría que se brinda a la población y el apoyo para atender sus asuntos legales, dijo que continuará, pues mantendrá la ayuda a la gente que lo solicitó, los apoyará en su defensa jurídica para que no los saquen de su casa, a mucha gente que fue despedida, por lo cual continuará con asuntos laborales, con los temas de vivienda.

Finalmente, dijo que en la lucha del poder no existen reglas y una elección es como una guerra y siempre hay un ganador, al señalar que cuando se pierde hay que reconocerlo, pues manifestó que durante el pasado proceso perdieron Redes Sociales Progresistas y Hugo Rosales Badillo, además de felicitar a los ganadores.