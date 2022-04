Por etapas apoyo en recursos para IEPC

En estos momentos se avanza en los acuerdos que se tuvieron con el IEPC con respecto a los recursos adicionales que solicitaron para las elecciones, pues ya se contrataron el PREP y la elaboración de las boletas electorales, señaló el diputado Ricardo López Pescador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, al recordar que la propuesta fue que el apoyo se entregara por etapas.

Recordó el legislador que cuando se planteó esta situación por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se dijo con claridad: “El hecho de pretender que los 90 millones se entregaran en una sola emisión era prácticamente imposible por las condiciones presupuestales y financieras del gobierno del estado; sin embargo, dijimos que se resolvieran paso a paso”, dijo textualmente, al manifestar que en ese momento lo más urgente era contratar un PREP y ya se resolvió.

El segundo gran tema, añadió, fueron las boletas electorales y la información que se tiene es que ya hay un convenio y habrá boletas, para mencionar que lo siguiente es la logística para cada una de las mesas de casilla, renglón que constituye la siguiente gran fase a resolver.

“Siempre lo dijimos, si es por fases se va a resolver, pero si era me dan 90 millones o no hay elecciones, pues era lo difícil, lo complicado y también el gobierno del estado en aquel tiempo decía que no tenía esa cantidad y haz lo que puedas con lo que tienen”, recordó el legislador, al manifestar que tampoco era una posición adecuada.

Cuando se hicieron las mesas de trabajo para analizar lo que urgía, se fueron resolviendo los temas por fases, lo cual garantizará certidumbre y legalidad a los ciudadanos que emitirán su voto el 5 de junio, el cual estará debidamente resguardado.

Finalmente, en el tema de la logística también se pidió dinero, pero no serán las cantidades solicitadas y también se resolverá, pues en este tema el IEPC ha hecho grandes esfuerzos, además de que tendrá apoyo por parte del INE que le prestará parte de su logística, para que el proceso no esté en riesgo.

