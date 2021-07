Por falta de insumos maquilas realizan paros técnicos

*Hasta el momento no se ha despedido a trabajadores

A causa de problemas con la proveeduría de semiconductores, algunas empresas relacionadas con la industria automotriz en la entidad han realizado 10 paros técnicos por lapsos que van desde uno hasta tres días, aunque hasta el momento no se han realizado despidos de trabajadores, informó el secretario de Desarrollo Económico del estado, Gustavo Kientzle Baille.

Al referirse a la situación que se presenta concretamente en una empresa maquiladora que se encuentra en esta ciudad, que mantiene una baja productividad, el funcionario explicó que esta situación obedece a un problema mundial que se presenta actualmente con el abasto de microchips para las unidades automotrices, situación que incluso ha ocasionado que algunas fábricas hayan optado por suspender actividades cada 15 días, durante dos días, lo cual afecta también a la proveeduría.

“¿Qué es lo que pasa? Tienen que hacer paros técnicos también, porque las armadoras no les van a recibir, los autos están terminados al 99 por ciento, pero están detenidos en muchos puertos de nuestro país, por la falta de semiconductores”, dijo textualmente, el secretario, al manifestar que es un problema que no solamente afecta la producción de automóviles, sino también de lavadoras, secadoras, televisores, video juegos, y se trata de una situación que no se prevé que se pueda resolver en este año, pues incluso existe la posibilidad de que sea hasta el primer trimestre del 2022, cuando se pueda resolver este problema.

Debido a esta situación, se verán más paros técnicos por parte de algunas maquiladoras que se encuentran en la entidad, agregó el secretario, para luego manifestar que a pesar de esta situación, las empresas han hecho un esfuerzo para mantener su plantilla laboral, pues hasta el momento no se ha despedido a la gente.

Agregó que se tiene conocimiento de que existen acuerdos entre sindicatos y empresas, para pasar esta situación, especialmente porque se trata de un problema que no depende de ninguna empresa en la entidad o en el país, pues la falta de algunas piezas de automóviles afecta porque no se puede producir al mismo nivel.