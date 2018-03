Por irregularidades salida de director del Registro Civil

La decisión de cambiar al director del Registro Civil del Estado obedeció a que se detectaron algunas deficiencias en esta dependencia en relación con algunos documentos, además de que se dieron algunas irregularidades, por lo cual se solicitó al funcionario que se retirara de manera temporal para realizar una investigación, pero no aceptó y dejó el cargo, informó el Secretario de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones.

Entrevistado en Casa de Gobierno el funcionario manifestó que se presentaron deficiencias en el Registro Civil, en relación con algunos documentos de los cuales se solicitó una corrección y a pesar de que se pidió a la Dirección que la hiciera, no lo hizo, de acuerdo a lo que señalaron personas que presentaron una queja por esta causa, además de que se presentaron otras irregularidades al interior de la dependencia, entre las cuales se encuentra el incendio que se registró el año pasado.

Ante esta situación y con el propósito de realizar una investigación al interior de la Dirección del Registro Civil se sugirió al titular de la dependencia que solicitara un permiso para ausentarse del cargo, de tal manera que se pudiera realizar un análisis de la situación que se presenta en esta dependencia, sin embargo, debido a que rechazó esta propuesta, se tomó la decisión de realizar este cambio institucional explicó el Secretario de Gobierno.

Con respecto a las irregularidades, puntualizó que una de las situaciones que se analiza es el incendio que se registró en las instalaciones de la Dirección del Registro Civil, pues al parecer quienes iniciaron este siniestro buscaban algunos documentos, lo cual ya se investiga en estos momentos.

En respuesta a pregunta sobre si existe alguna sospecha con respecto a la actuación del ex director, el Secretario puntualizó que no hay tal situación, pues la que está sujeta a investigación es la institución, no la persona.

Incluso, manifestó que se reunión con el presidente del PRD en Durango, con quien dialogó respecto a esta determinación que se tomó, pues no es un problema político en contra de este partido, sino una cuestión de carácter institucional, incluso manifestó que no se descarta la posibilidad de que al término de este proceso se le pueda ofrecer un cargo en otra área de la administración al ex director del Registro Civil.

Por otra parte, respecto al cambio que se realizó en la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, el Secretario de Gobierno puntualizó que una vez que se tuvo conocimiento sobre esta decisión, tanto la Fiscal del Estado como el Secretario de Seguridad Pública entablaron comunicación con el nuevo funcionario, con quien existe una excelente relación que favorecerá la colaboración entre esta instancias, para luego reconocer que en las últimas semanas no existía este trato con la anterior titular.