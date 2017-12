Por migración desertan alumnos de telesecundaria

Por cuestiones de seguridad o falta de empleo emigran familias de comunidades alejadas donde se encuentra el servicio de educación básica como telesecundaria, por lo que entre 6 y 8 por ciento de los alumnos no culminan sus estudios.

Teodoro Ortiz Parra, director del Sistema Estatal de Telesecundarias, mencionó que sí se han cerrado planteles por falta de alumnos, pues al estar en lugares alejados se tiene de 11 a 30 alumnos de modo unitario, buscando que la matrícula se mantenga entre 10 y 11 jóvenes, pues al tener 2 o 3 alumnos no se puede seguir dándoles atención y pasan al sistema Conafe.

Del total de los planteles de este sistema reconoció que arriba del 50 por ciento son escuelas unitarias, porque la matrícula cambia. Para la zona de El Mezquital señaló que año con año el número de alumnos aumenta, incluso si se justifica podrían abrir un nuevo plantel. Sobre los jóvenes que desertan explicó que cuando se van por temas de seguridad y las cosas mejoran regresan nuevamente a su hogar y se inscriben al sistema.

En el tema de las bajas temperaturas el director de Setel informó que no hay un solo municipio que no cuente con esta opción de educación, pero no afecta a los alumnos pues dijo que se encuentran adaptados al clima, por lo que solo se les da la recomendación que de acuerdo a las contingencias traten de no verse afectados.

Es por parte de los directivos y supervisores que se determina si las condiciones del clima permiten llevar las clases de manera normal, o se suspenden para resguardar la salud de los jóvenes. Dijo que se toman en consideración las condiciones de las escuelas, si se tiene falta de vidrios o espacios por donde se puedan sentir las bajas temperaturas.

Comentó que en algunas aulas de las zonas alejadas se tienen calentones para mitigar la situación de frío, además de que la mayoría recibe educación unitaria, es decir, una sola aula para el maestro y los alumnos de diferente grado.