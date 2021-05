Por obras de gas calles en pésimas condiciones

*Busca candidato detener trabajos por deficiencias en vialidades

Por: Martha Medina

Ante la pésima calidad de los trabajos de reparación que se realizan en la calle Libertad y en otras vialidades, por parte de una empresa gasera que instala tubería en distintos puntos, estos serán detenidos debido a la afectación que ocasionarán porque se realizaron con materiales de muy mala calidad, señaló Humberto Rosales Badillo, candidato a diputado por el IV Distrito Federal por el partido Redes Sociales Progresistas.

Al referirse a la situación que se puede observar en distintas calles de la ciudad, dijo que “hay que denunciarlos, es una empresa gasera y lo hemos estado diciendo, están haciendo una serie de irregularidades en el proceso de construcción, ya incluso tuvieron conatos de incendio en algunas colonias, pero el problema de fondo es que ellos están parchando toda nuestra ciudad con materiales de pésima calidad”, dijo el candidato, al manifestar que en las reparaciones del asfalto mezcla en caliente la que utilizan es en frío y el problema es que queda parchado, además de que en temporada de lluvias se harán baches.

En el cruce de las calles Libertad y Paloma el candidato señaló que en el caso de la primera vialidad se encontraba en perfectas condiciones antes de que iniciaran los trabajos mencionados, y ahora se pueden observar las reparaciones que se hicieron con materiales de pésima calidad, para aseverar que no se permitirán estos latrocinios.

“Desde ahorita se los digo que les vamos a clausurar la obra y no vamos a permitir que sigan con sus trabajos hasta que tengamos una plática seria con los dueños de la empresa, con Obras Públicas del Municipio y Desarrollo Urbano, olvídense de las campañas, esto no es de campaña, estamos hartos de que hagan sus cochinadas, no vamos a permitir que sigan atentando contra la dignidad de los duranguenses”, dijo textualmente Humberto Rosales, al recordar que se entregó una calle en excelentes condiciones y ahora regresan unos parchaderos de pésima calidad.

Dijo que las reparaciones que se han realizado no resistirán la temporada de lluvias, pues el problema es que colocaron mezcla en frío porque cuesta la mitad, en comparación con la mezcla caliente, “por normativa ellos tienen que hacer, cubrir sus hoyos con mezcla en caliente, pero no sé qué pasa, pero vamos a clausurar los trabajos y no vamos a permitir que sigan haciendo sus cochinadas, hasta que nos entreguen a los duranguenses unos trabajos de buena calidad”, insistió el candidato a diputado federal.

Pidió a Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales que se pongan a hacer su trabajo, pues de lo contrario lo harán los ciudadanos, quienes pararán las obras y no van a continuar hasta que levanten todo lo que la empresa ha hecho, porque son muchos kilómetros, para finalmente puntualizar que no se rechaza el desarrollo, solo se busca que las cosas se hagan bien.