Por unanimidad eligen a Víctor Hugo Castañeda como presidente de la Comisión de Doctrina del PAN.

El sábado 2 de Diciembre en reunión ordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Durango fue electo por unanimidad el licenciado Víctor Hugo Castañeda Soto, como presidente de la Comisión de Doctrina del partido en el estado.

Una de las primeras responsabilidades que tendrá su cargo el nuevo presidente de la Comisión de doctrina del partido acción Nacional será elaborar la plataforma legislativa que habrá de impulsarse durante la jornada electoral del 2018 para la renovación del Congreso del Estado de Durango donde se elegirán a 15 diputados de mayoría relativa y 10 diputados de representación proporcional.

Otras de las responsabilidades del presidente y de los integrantes de la Comisión de Doctrina es auspiciar desde el ámbito de los documentos fundacionales, los principios doctrinarios, los documentos básicos, la historia y los elementos que tienen que ver con la ideología de Acción Nacional.

También impulsar a través de foros consultas a partir de diversos talleres, difundir la doctrina de acción Nacional y fijar los posicionamientos políticos doctrinarios que en su oportunidad, los funcionarios públicos emanados de las filas blanquiazules utilicen en el ejercicio del gobierno

El propio consejo político estatal determinó y acordó emitir la convocatoria abierta para que todos los ciudadanos y la militancia de acción Nacional participe con aportaciones para la elaboración de la plataforma político legislativo de los candidatos del PAN con rumbo al 2018.

En esta comisión de doctrina aprobada por unanimidad, acompañarán al licenciado Castañeda Soto, el licenciado Bonifacio Herrera Rivera, ex presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, ex diputado local y federal, la licenciada Claudia Hernández Espino, actual secretaria del honorable ayuntamiento de la capital, exdiputado local y ex regidora, también estará participando la señora Sandra Eugenia Corral Quiroga, militante distinguida con una trayectoria de 30 años dentro de Acción Nacional así como, Laura Elena Estrada Rodríguez quien actualmente se desempeña como directora del Instituto Estatal de la Mujer y que ha desempeñado los cargos de diputada local y federal panista,

Además de la elaboración de la plataforma política legislativa, esta comisión difundirá de manera permanente en los 39 municipios la doctrina, los principios, la ideología y los posicionamientos políticos del Partido Acción Nacional en el estado de Durango.